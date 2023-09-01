"Ситилинк" зафиксировал цены на 10 категорий товаров до 22 сентября

Стоимость товаров установилась на уровне июня 2023 года, сообщили в ФАС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер "Ситилинк" зафиксировал цены на 10 категорий товаров на уровне июня 2023 года, инициатива действует до 22 сентября с возможностью продления, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Ситилинк" зафиксировал цены на 10 категорий товаров. Соответствующее письмо интернет-магазин электроники и бытовой техники направил в ФАС России. <...> Фиксация будет действовать до 22 сентября с возможностью продления", - отмечается в сообщении.

В перечень товаров вошли наиболее популярные модели микроволновых печей, электрических чайников, электрообогревателей, электроинструментов для дачи, дома и ремонта, стиральных машин, холодильников, телевизоров, принтеров, компьютеров, а также канцелярских товаров и аксессуаров для школы.

При этом "Ситилинк" гарантировал наличие в магазинах товаров с зафиксированными ценами. "Действия компании призваны поддержать инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Служба проконтролирует соблюдение принятых "Ситилинком" добровольных обязательств", - указывают в ФАС.

В августе решение о фиксации цен на несколько категорий бытовой техники и электроники приняла группа "М.Видео-Эльдорадо", а также сеть магазинов DNS.