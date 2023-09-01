Токаев заявил о внедрении в Казахстане новой тарифной политики в целях экономии воды

Президент страны сообщил, что для эффективного развития водохозяйственной системы будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Новая тарифная политика будет внедрена в Казахстане в сфере водопользования в целях экономии воды, для развития отрасли также будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в парламенте с посланием к народу страны.

"Нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой - задача рынка", - сказал Токаев. "Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду", - подчеркнул казахстанский лидер. Он сообщил, что для эффективного развития водохозяйственной системы будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации.

"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы", - указал Токаев. Он призвал искоренить "черный рынок" воды в республике и подчеркнул, что в Казахстане вода - это ограниченный ресурс и "ее наличие является залогом выживания фермеров".