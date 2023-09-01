Токаев поручил начать народные IPO компаний Фонда "Самрук-Казына" с 2024 года

Президент Казахстана назвал главной целью повышение прозрачности и эффективности управления активами

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать проведение первичного публичного размещения акций (IPO) компаний государственного Фонда "Самрук-Казына" с 2024 года.

"Другая серьезная задача - разгосударствление экономики. Сейчас ряд незаконно приватизированных и выведенных за рубеж активов возвращается государству. Мы строим открытую конкурентную экономику, поэтому предстоит передать их рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях. В целом, процессы приватизации и проведения народных IPO следует существенно ускорить",- сказал Токаев в послании народу Казахстана.

По его словам, главная цель - кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами. "Поручаю правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына". В 2024 году следует осуществить народное IPO компании "Эйр Астана", подготовить к выходу на рынок компанию "Казакгаз", реализовать государственные активы в крупных компаниях", - пояснил президент Казахстана.