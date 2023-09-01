Токаев поручил Нацбанку завершить внедрение Национальной платежной системы в 2024 году

Президент Казахстана назвал одной из приоритетных задач развитие фондового рынка

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку республики завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы в течение 2024 года.

"Весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы - систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

По его словам, одной из приоритетных задач является развитие фондового рынка. "В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением", - отметил президент Казахстана.