Токаев заявил о повышении в Казахстане с 2024 года размера минимальной зарплаты до $184

По словам президента республики, эта мера позитивно отразится на благосостоянии около 1,8 млн граждан

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил с января 2024 года повысить размер минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге ($184).

"Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза", - сказал он в послании народу страны. На 2023 год размер минимальной заработной платы составляет 70 тыс. тенге ($151).

По словам главы республики, эта мера позитивно отразится на благосостоянии около 1,8 млн граждан, включая 350 тыс. бюджетников.

"В целом, для всестороннего развития рынка труда правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить комплексный план, рассчитанный до 2030 года. Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих", - указал глава государства.