В Казахстане воссоздадут министерство транспорта в рамках развития отрасли

Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение трех лет должна достичь не менее 9%

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта необходимо восстановить в Казахстане в рамках задачи развития транспортно-логистической отрасли. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании к народу на открытии сессии парламента Казахстана.

"Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры", - сказал казахстанский лидер.

Он пояснил, что "доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью".

Ранее глава республики сообщил в послании, что транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития Казахстана, отметив, что республика в этой сфере продолжит взаимодействие с Россией и Китаем.