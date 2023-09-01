ГК "Дело" рассматривает возможность создания терминальной инфраструктуры в Кузбассе

Министерство транспорта региона, в свою очередь, разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" изучает возможность создания терминальной инфраструктуры для обработки контейнеров в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Кузбасс - важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом для перевозки импорта с Дальнего Востока. ГК "Дело" со своей стороны заинтересована в развитии контейнерной логистики в стране и оптимизации использования мощностей железных дорог в условиях дефицита провозной способности", - отметил председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Соответствующие проекты Шишкарев обсудил с руководством региона. Министерство транспорта Кузбасса разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов.

"Строительство контейнерного терминала станет значительным фактором улучшения логистики железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе. Кроме того, благодаря реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.

В составе группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,9 млн ДФЭ и 7 млн тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 234 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.