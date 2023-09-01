Wildberries запустил новый сервис возврата товаров с браком

Продавец после рассмотрения обращения сможет принять или отклонить его, а также обсудить с клиентом формат компенсации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries запустил новый механизм возврата товаров с браком: покупатели могут напрямую обратиться продавцу за оформлением возврата, говорится в сообщении компании.

"Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечению 14 дней после ее оплаты. Для этого необходимо написать продавцу через чат в разделе "Покупки" в "Личном кабинете", - говорится в сообщении.

Продавец после рассмотрения обращения сможет принять или отклонить его, а также обсудить с клиентом формат компенсации: вернуть средства, договориться о замене вещи или довезти часть заказа (если по каким-то причинам был доставлен недокомплект).

После того, как будет подтверждена заявка и согласован формат компенсации, покупатель возвращает товар в пункт выдачи заказов (ПВЗ) или самому продавцу - в зависимости от договоренностей. Cредства за покупку спишутся с баланса продавца и будут возвращены покупателю.

"Хотим сделать опыт взаимодействия пользователей с продавцами на нашей онлайн-платформе еще более простым и комфортным и убрали лишнее промежуточное звено между ними. Теперь они могут не только напрямую взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией о характеристиках и особенностях товара, но и выбрать наиболее удобный для обоих формат компенсации", - пояснили в пресс-службе Wildberries.

Компания указывает, что, как и прежде, в случае обнаружения дефекта до оплаты покупки от такого товара можно отказаться при получении. Для этого достаточно вернуть товар сотруднику ПВЗ или курьеру. Стоимость товара, в том числе и обратной транспортировки, в этом случае не удерживается.