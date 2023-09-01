VK намерен сменить банк-депозитарий программы ГДР

Потенциальным новым депозитарием выбран RCS Issuer Services, сообщили в холдинге

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Холдинг VK изъявил намерение сменить банк-депозитарий своей программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) и уже уведомил об этом текущего партнера - Citibank. Об этом говорится в информационном сообщении холдинга.

Потенциальным новым депозитарием выбран RCS Issuer Services. "Перевод программы ГДР к новому депозитарию планируется осуществить до 18 сентября 2023 года. От держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария", - отметили в VK.