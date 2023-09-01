На Украине сообщили о завершении ремонта еще одного энергоблока АЭС

Всего к сети подключены шесть блоков из девяти, сообщили в "Энергоатоме"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ремонт еще одного энергоблока мощностью 1 тыс. МВт завершен на одной из украинских АЭС, всего к сети подключены шесть блоков из девяти. Об этом сообщили в компании-операторе национальных атомных станций "Энергоатом".

"[Глава "Энергоатома"] Петр Котин провел производственное совещание с коллективом АЭС, где внепланово завершили ремонт энергоблока-тысячника", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. На какой именно АЭС находится этот энергоблок, не уточняется.

В "Энергоатоме" добавили, что сейчас к энергосети после плановых ремонтов подключены шесть энергоблоков, пять из которых - "тысячники". Продолжается ремонт еще трех.

Всего под контролем Украины находятся три действующих АЭС - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, - на которых работают девять энергоблоков.