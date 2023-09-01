В МГУ заявили, что суперкомпьютер университета позволит создавать конкурентов ChatGPT

Студенты смогут прикоснуться к самым передовым технологиям ИИ, отметил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс, открытие которого состоится 1 сентября в МГУ им. М.В. Ломоносова, позволит российским ученым разрабатывать отечественные языковые модели, конкурирующие с чат-ботами типа ChatGPT. Об этом заявил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Этот суперкомпьютер позволит университетским ученым, студентам, аспирантам создавать конкурентоспособные нейросетевые модели. Студенты смогут прикоснуться к самым передовым технологиям искусственного интеллекта", - сказал он, выступая с традиционной актовой лекцией для первокурсников в Главном здании МГУ.

Говоря о развитии неросетей в мире, он отметил способность модели ChatGPT учиться на задаваемых пользователями вопросах. С помощью этого чат-бота написаны уже несколько театральных пьес. Другой вид языковой модели позволяет манипулировать роботами, привел пример Садовничий.

Ректор МГУ также указал на невозможность предсказания всех последствий распространения нейросетевых моделей, на риски развития которых указывают гуманитарии.

"Для неспециалиста это - своего рода волшебные оракулы. Они как будто знают все и обо всем. Однако полностью предсказать их успех и оценить <…> риски внедрения - сложно. Так же сложно, как и предвидеть новые технологии", - заключил ректор МГУ.