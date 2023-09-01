В Казахстане находится на стадии принятия решения о площадке строительства АЭС

Затем уже пройдут процедуры по выбору технологии, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана проводят процедуры по принятию решения о площадке возможного строительства атомной электростанции. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Сейчас мы пока только на стадии принятия решения по площадке. То есть более или менее государственная комиссия определилась, население села Улькен тоже приняло предварительное решение, затем уже должны идти процедуры по выбору технологии", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о предложении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вынести на национальный референдум вопрос строительства АЭС.

Министр отметил, что в соответствии с действующими процедурами проведение референдума по этому вопросу не требуется. "Тем не менее глава государства, понимая заинтересованность общества, понимая особое внимание к данному вопросу со стороны казахстанцев, принял решение о необходимости проведения данной процедуры с целью принятия окончательного решения", - пояснил глава Минэнерго.

При этом Саткалиев затруднился ответить на вопрос ТАСС о возможных сроках проведения референдума. "Как будут сформированы вопросы референдума - наверное, это будет коллективная работа с привлечением депутатов парламента, с привлечением активистов, экспертов отрасли. И по итогам этой работы, наверное, уже будут соответствующие объявления сделаны", - уточнил он.

Президент Казахстана в послании народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу.

22 августа пресс-служба Министерства энергетики Казахстана сообщила, что население села Улькен Алма-Атинской области на публичных слушаниях поддержало развитие атомной энергетики в регионе. После публичных слушаний местным представительным органом Алма-Атинской области будет принято решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района этой области.

О строительстве АЭС

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В соответствии с законодательством, решение о строительстве ядерных установок принимает правительство Казахстана при согласии местных представительных органов.