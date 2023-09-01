К ВЭФ подготовили интерактивный макет Дальнего Востока

На нем представлены регионы, города и транспортная инфраструктура ДФО

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Инсталляцию с интерактивным макетом Дальнего Востока подготовила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) для выставки "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках Восточного экономического форума. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.

"Центральной инсталляцией павильона "Развиваем Дальний" станет интерактивный макет Дальнего Востока, на котором с помощью 3D-мэппинга проецируется анимация: показаны регионы, города, транспортная инфраструктура (в том числе трассы Транссиба и БАМа, Северного морского пути)", - говорится в сообщении.

Мультимедийная выставочная экспозиция КРДВ посвящена результатам работы по развитию Дальнего Востока, эффектам реализуемых программ и проектов. На интерактивном макете павильона можно будет изучить регионы, города и транспортную инфраструктуру ДФО. Гости познакомятся с действующими преференциальными режимами, социальными программами, ключевыми туристскими маршрутами и достопримечательностями округа.

В павильоне появится инсталляция "Мы развиваем Дальний", посвященная предпринимателям, которые работают на Дальнем Востоке. На экспозиции представят продукты резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, использующих товарный знак "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток".

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.