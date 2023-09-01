Стоимость российского газа для Молдавии вырастет в сентябре до $568 за 1 тыс. куб. м

Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии вырастет в сентябре 2023 года с $527 до $568 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В сентябре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит 568,82 доллара за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан в Telegram-канале.

Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков. Российский газ направлялся в Приднестровье, где используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия.