Ретейлеры РФ удержали или даже снизили цены по большинству товаров для школы

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил, что подобный результат оказался возможным как за счет работы с издержками, так и благодаря развитию собственных торговых марок

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ведущие российские торговые сети удержали или даже снизили по сравнению с прошлым годом цены по большинству позиций товаров для школы, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Сбор детей в школу - одна из значительных ежегодных трат из семейного бюджета. Понимая возможности конечного потребителя, торговые сети - члены АКОРТ делают ставку на сохранение доступности широкого ассортимента товаров, из которого каждый может выбрать подходящее. По большинству позиций нам удалось удержать или снизить прошлогодний уровень цен", - сказал Караваев, слова которого приводятся в сообщении ассоциации.

Он отметил, что подобный результат оказался возможным как за счет работы с издержками, так и благодаря развитию собственных торговых марок. В период подготовки в школу ретейлеры также проводили промо-акции. "Кроме того, торговые сети продолжают наращивать сотрудничество с локальными поставщиками и расширяют предложение на полках за счет товаров из дружественных стран", - добавил глава АКОРТ.

Цены в магазинах

Ассоциация проанализировала стоимость базовых школьных принадлежностей и одежды для школьников, представленной в торговых сетях, входящих в объединение. В исследовании приняли участие торговые сети "Ашан", "Детский мир", "Лента", "Магнит", "О’Кей", "Перекресток", Kari, Metro.

"Средняя минимальная стоимость канцелярского набора, включающего тетрадь, альбом для рисования, авторучку, карандаш чернографитный, набор фломастеров, набор цветных карандашей, школьный дневник, пенал и линейку, составила 447 рублей", - сообщает АКОРТ.

Лидерами по снижению цен в отдельных торговых сетях стали альбом для рисования 20 листов (снижение на 58% по сравнению с ценами прошлого года в тех же сетях), школьный пенал (снижение на 38% в годовом выражении), шариковые авторучки (минус 35%), школьный дневник (минус 25%).

В свою очередь школьные ранцы в торговых сетях подешевели в среднем на 10%. "Если в 2022 году за них пришлось бы заплатить 2 019,40 рубля, то в текущем году стоимость составляет 1 899,76 рубля. Цена на конкретные позиции варьируется от 299 до 2 999,9 рублей, а в некоторых сетях сокращение стоимости даже превышает 40%", - отмечает ассоциация.

Стоимость комплекта школьной одежды, включая школьную форму, спортивный костюм, обувь из искусственной кожи, чешки, футболки, носки и колготки (для девочек) в среднем в торговых сетях - членах АКОРТ, реализующих текстильную продукцию, составила 3 189 рублей - на 160% ниже данных Росстата по прошлому году, включавших стоимость аналогичных товаров.

Некоторые ретейлеры отмечают также существенное снижение цен на отдельные предметы школьной формы по сравнению с их собственными прошлогодними показателями.

"Так, у одной из сетей смесовые белые сорочки подешевели на 34%, а леггинсы для занятия спортом - на 67%. У другой - практически на 20% выгоднее в этом году можно приобрести обувь для мальчиков, полушерстяные брюки - на 33% и хлопковую блузку для девочек - на 55%. К примеру, в прошлом году она стоила 377 рублей, а в этом - 173 рубля", - приводит пример АКОРТ.