В Москве объем промышленного производства вырос на 11,3%

Основным драйвером роста остается увеличение объемов выпуска продукции обрабатывающих предприятий города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство Москвы по итогам первых шести месяцев текущего года выросло на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По последним статистическим данным Росстата, промышленное производство столицы по итогам первого полугодия 2023-го выросло на 11,3%. Основным драйвером роста остается увеличение объемов выпуска продукции обрабатывающих предприятий города, которое за отчетный период составило 13,2%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что показатели были пересмотрены в сторону увеличения. Предыдущие составляли 8,6% - по объему промышленного производства и 9,8% - по выпуску продукции в обрабатывающих отраслях. Кроме того, объемы выпуска продукции в ряде отраслей обрабатывающей промышленности также были пересмотрены в сторону увеличения.

"Так, предварительная оценка роста производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за первые два квартала этого года равнялась 38,8% - согласно уточненным данным Росстата, этот показатель составил 43,8%. Объем выпуска одежды в Москве за тот же период увеличился в 3,1 раза, хотя ранее опубликованные данные свидетельствовали о росте производства в 1,3 раза", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.