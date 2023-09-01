Таможня США обнаружила в импортируемой одежде санкционный синьцзянский хлопок

По данным Reuters, в 27% проверенной таможней в мае одежды и обуви содержался такой хлопок

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американская таможня обнаружила в партиях ввозимой в страну одежды продукцию из произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР хлопка, в отношении которого действуют санкции США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на таможенные документы.

По данным агентства, в 27% проверенной таможней в мае одежды и обуви содержался синьцзянский хлопок. Власти конфисковали 37 швейных изделий из такого хлопка. Всего за последнее время таможня изъяла как минимум три партии изделий - в декабре 2022 года, а затем в апреле и мае 2023 года. Ведомство не уточняет, продукция каких брендов была конфискована.

Таможенные службы выявляют содержание в продукции хлопка из СУАР с помощью изотопного анализа. Он позволяет установить концентрацию в ткани определенных элементов, таких как углерод и водород, характерную для среды, где был произведен материал.

Профессор британского университета Шеффилд-Халлам Лаура Мерфи считает, что широкий ассортимент товаров, в которых был обнаружен хлопок, а также большой процент "положительных проб" демонстрируют сложность соблюдения запрета. "Количество ввозимого в США синьцзянского хлопка должно быть равно нулю. Все, что выше нуля, должно быть поводом для беспокойства", - сказала она.

На Китай приходится порядка 20% мирового хлопкового производства. В декабре 2020 года синьцзянский хлопок подпал под американские санкции: как сообщила Таможенно-пограничная служба США, подобное решение принято "на основании информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда" в СУАР. Пекин опроверг это утверждение, обвинив Вашингтон в политизации коммерческих вопросов.