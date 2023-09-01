Лавров сообщил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах

По словам главы МИД РФ, в 2022 году этот показатель составлял 76%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. В 2022 году этот показатель составлял 76%, отметил глава российского дипведомства.

"Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%", - сказал Лавров.

Министр добавил, что реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и их союзниками, и назвал доллары, евро и йены ненадежными валютами. "Процесс дедолларизации не выдвигался как самостоятельная цель при создании Евразийского экономического союза, но <…> США нарушили все ими же продвигавшиеся долгие десятилетия принципы формирования рыночной экономики", - отметил он.

По словам Лаврова, тенденция перехода на альтернативные платежные системы и методы расчетов необратима, так как страны должны обезопасить себя от американского произвола. "Вот сегодня Россия - главный объект американских и западных санкций, поскольку ведет себя самодостаточно, самостоятельно. А завтра любой другой - и непонятно, за что будет наказание", - пояснил министр.