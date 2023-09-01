В мобильное приложение "Дзен" добавили функцию офлайн-просмотра видео

Новая функция уже доступна на устройствах iOS и Android

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Контентная платформа "Дзен" добавила функцию офлайн-просмотра видео в своем мобильном приложении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"В обновленной версии мобильного приложения "Дзена" появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время - даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету", - рассказали в пресс-службе.

Новая функция уже доступна на устройствах iOS и Android, а сохранение доступно в высоком, среднем и низком разрешениях.

Дзен - контентная платформа с актуальными новостями, видео и текстами от блогеров. Каждый день платформой пользуются 32 млн человек.