Камерун предложил России сотрудничество в области переработки сельхозпродукции

По данным Национального института статистики Камеруна, РФ занимает первое место среди поставщиков удобрений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Республика Камерун выступает за развитие сотрудничества с РФ в области переработки в стране продукции сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Яунде Анатолий Башкин.

"Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Камеруна Габриэль Мбайробе на встрече со мной высказался за развитие с помощью России переработки производимой в нашей стране сельскохозяйственной продукции, - отметил посол. - Министр выразил заинтересованность Камеруна в создании совместных с РФ предприятий по переработке и "холодному хранению" продукции. С нашей стороны было предложено обсудить проект строительства завода по выпуску химических удобрений для земледелия. При этом предполагается использовать излишки газа, который добывается в стране с участием российской компании "Лукойл". Камерун мог бы стать региональным хабом по изготовлению и сбыту удобрений".

По данным Национального института статистики Камеруна, Россия занимает первое место среди поставщиков удобрений в эту центральноафриканскую страну, ей принадлежит 43% рынка, еще 11% занимает КНР.