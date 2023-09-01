1 сентября, 08:26,
обновлено 1 сентября, 09:03

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям Globaltruck из-за их роста более чем на 20%

По данным на 11:57 мск рост составляет +76,5%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московская биржа проводила второй дискретный аукцион за день по акциям Globaltruck после их роста более, чем на 20% с момента начала первого дискретного аукциона, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Московской биржи на 11:12 мск, цена бумаг составила 556,75 рубля за бумагу (+20,42%).

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планировалось в 11:46 мск. По данным на 11:57 мск рост составляет +76,5%, до 586,05 рубля за акцию.

Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Ранее группа компаний "Монополия" приобрела 75% акций автоперевозчика. При этом "Монополия" сообщала, что сохранит численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией данной компании в группу.

В новость внесена правка (11:46 мск) - передается с уточнением динамики во втором абзаце. 

Теги:
Россия
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