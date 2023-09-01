Дагестан и Северная Осетия получат дополнительное финансирование объектов энергетики и ЖКХ

Речь идет об очередном транше федерального финансирования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительное финансирование для реализации программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ Дагестана и Северной Осетии. Из федерального бюджета субъектам поступит около 250 млн рублей, сообщается на сайте кабмина.

"Дагестан и Северная Осетия получат средства на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжение о выделении на эти цели около 250 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин",- говорится в сообщении.

В пресс-служба пояснили, что речь идет об очередном транше федерального финансирования. "В упомянутых регионах реализуются меры по стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли. В их числе - создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году из резервного фонда правительства на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ планируется выделить более 930 млн рублей.