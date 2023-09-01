Посол РФ заявил о готовности страны поставлять в Марокко пшеницу по приемлемым ценам

В послековидный период объем товарооборота между странами превысил планку в $2 млрд, отметил Владимир Байбаков

РАБАТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия готова по приемлемым ценам поставлять в Марокко пшеницу. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил посол России в Марокко Владимир Байбаков по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Рабатом.

"И Россия, и Марокко покупают друг у друга по выгодным ценам наиболее востребованные на своих рынках товары. Большую долю в марокканском импорте занимают уголь, нефтепродукты, Россия же закупает цитрусовые, рыбу. Мы готовы поставлять королевству пшеницу по приемлемым расценкам. В новых геополитических условиях при обострении энергетического и продовольственного кризисов такое партнерство имеет особое значение", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что "Марокко остается в числе ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке". "По итогам 2022 года королевство заняло 3-е место по экспорту и 4-е место по импорту. В послековидный период объем товарооборота между нашими странами вновь превысил планку в $2 млрд и имеет тенденцию к повышению. И это не случайно, поскольку торговые обмены строятся на учете взаимных интересов", - отметил дипломат.

По мнению Байбакова, стратегическое партнерство между Москвой и Рабатом требует большего наполнения. "И перспективы здесь открываются широкие, в том числе с учетом динамично развивающихся национальных экономик. Так, в энергетической сфере в дополнение к сотрудничеству в атомной энергетике Россия может предложить марокканцам помощь в реализации масштабных проектов по освоению возобновляемых источников энергии в рамках разработанных планов развития зеленой экономики", - добавил он.

"Солидные неиспользованные резервы имеются и в сфере морского рыболовства. В скором времени стороны приступят к работе над проектом нового соглашения", - продолжал посол РФ.

"Российские компании проявляют интерес к местным инвестиционным проектам в области сельского хозяйства, водоиспользования, промышленности, строительства и туризма. При этом считаем важным в новых реалиях выстроить современные, надежные логистическую и финансовую инфраструктуры, независимые от капризов отдельных операторов. Все эти вопросы намерены обсудить на предстоящем в Москве заседании смешанной межправительственной комиссии", - подытожил он.