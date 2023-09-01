Российский турпоток за рубеж летом 2023 года вырос более чем на треть

Показатель увеличился до 4,8 млн поездок, сообщили в АТОР

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский турпоток за рубеж летом 2023 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 4,8 млн поездок, основной прирост достигнут за счет расширения ассортимента доступных для поездок стран. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"За три летних месяца турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям составил около 4,8 млн поездок россиян. Это на 37% больше, чем летом 2022 года, но основной прирост достигнут за счет расширения ассортимента доступных для поездок стран, а не за счет Турции, где туроператоры отмечают слабый сезон", - говорится в сообщении.

У массовых многопрофильных туроператоров от 94% до 98% продаж приходится на 10 стран: это Турция, Россия, ОАЭ, Египет, Абхазия, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Сейшелы, рассказали в ассоциации.

По данным "1001 тур", доля Турции в продажах туров летом колебалась от 58% до 63%. По предварительным данным АТОР, Турцию в июне - августе посетили чуть менее 2,6 млн туристов из РФ - на 12% больше, чем прошлым летом. Однако часть этого количества - туристы, летевшие в третьи страны с короткими остановками в Стамбуле (около 350 тыс. человек). За вычетом этого транзитного потока Турцию с целью отдыха посетили порядка 2,25 млн туристов из РФ, что на 7% больше, чем в 2022 году. "С учетом расширенных в этом году полетных программ такой прирост скорее следует оценивать как признак слабого сезона", - подчеркнули в АТОР.

По мнению экспертов, это произошло из-за повышения цен на отдых в стране в среднем на 30% по сравнению с прошлым летом. Второе место по спросу среди зарубежных направлений этим летом заняла Абхазия, ее посетило около 1 млн российских туристов. Это на 25% больше, чем годом ранее. Доля страны в общей структуре продаж туров за рубеж составила от 6% до 15%. Третье место заняли ОАЭ (около 350 тыс. туристов). Также россияне путешествовали в Египет (300 тыс. туристов), Таиланд (180 тыс.), на Мальдивы (50,5 тыс.) и Кубу (35 тыс.)

По данным пяти крупнейших туроператоров на турецком направлении, средний чек летнего тура в Турцию колебался в диапазоне 80-140 тыс. рублей на человека при средней длительности тура в 8-9 ночей. Средний чек туров в Абхазию составил около 32 тыс. рублей без перелета за девять ночей и около 77 тыс. рублей с перелетом. Рост цен ориентировочно составил от 5% до 15% в разных сегментах рынка. Цены на туры в ОАЭ также выросли этим летом в среднем на 15% год к году, средний чек за недельный тур составил 80-110 тыс. рублей, отметили в АТОР.