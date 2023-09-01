1 сентября, 09:15

Зарплатную границу у IТ-специалистов для оформления льготной ипотеки отменили

По данным Минцифры, кредитный лимит по программе увеличили до 500 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подтверждение минимального уровня зарплаты сотрудникам IТ-компаний в возрасте до 35 лет больше не нужно для оформления льготной ипотеки, а кредитный лимит по программе увеличен до 500 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ со ссылкой на решение правительства.

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"Сотрудники IТ-компаний до 35 лет (включительно) могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить льготную ипотеку", - сказано в сообщении.

Минцифры отмечает, что кредитный лимит по программе увеличен с 240 до 500 млрд рублей. Соответствующее изменение, как сообщается, принято правительством.

Программа льготной IТ-ипотеки действует с 2022 года. Получить еe могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний. Предельная ставка по кредиту - до 5% годовых. После упрощения условий программы в начале этого года выдачи ипотек увеличились в 2 раза. Сейчас кредиты еженедельно получают более 700 IТ-специалистов. С момента начала действия программы IТ-ипотеку получили более 23 тыс. человек, а общая сумма выданных кредитов составила свыше 200 млрд рублей. "К концу 2023 года планируется поддержать не менее 30 тыс. специалистов", - заключили в министерстве. 

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