Россия хочет договориться о расширении числа банков в механизме сотрудничества БРИКС

Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак отметил необходимость опускаться на уровень региональных банков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия намерена договориться с участниками механизма межбанковского сотрудничества БРИКС о его расширении за счет региональных банков. Об этом заявил старший банкир ВЭБ.РФ, член совета директоров от России в Новом банке развития БРИКС Сергей Сторчак.

"В следующем году Россия председательствует в БРИКС, ВЭБ.РФ, соответственно, станет председателем в механизме межбанковского сотрудничества. Мы пытаемся договориться с участниками о расширении состава за счет региональных банков. С расширением БРИКС от новых стран, конечно, придут свои системные банки развития, но мы бы хотели расширить круг - хотя бы по три банка от каждой юрисдикции. И тогда, возможно, мы, наконец, начнем говорить о многостороннем сотрудничестве", - сказал он в ходе круглого стола "БРИКС и бизнес в 2023 году: текущие вызовы и перспективы сотрудничества".

"С моей точки зрения, нужно опускаться на уровень региональных банков, - подчеркнул Сторчак. - Работать с теми банками, для которых западные рынки, западные платежные инструменты и резервные валюты не играют настолько важной роли, как для системно значимых финансовых институтов. На этом пути может появиться возможность наладить расчеты в локальных валютах, не замыкаясь на финансовую инфраструктуру западных государств".