Росатом обеспокоен тем, что атомные объекты остаются целью атак Киева

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что жителям Энергодара и работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" обеспокоена тем, что атомная инфраструктура не перестает быть целью атак Украины. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев журналистам после открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей ВСУ. Это очень беспокоит", - сказал он.

Лихачев подчеркнул, что жителям Энергодара и работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление.