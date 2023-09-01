1 сентября, 09:19,
обновлено 1 сентября, 09:31

Росатом обеспокоен тем, что атомные объекты остаются целью атак Киева

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что жителям Энергодара и работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" обеспокоена тем, что атомная инфраструктура не перестает быть целью атак Украины. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев журналистам после открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей ВСУ. Это очень беспокоит", - сказал он.

Лихачев подчеркнул, что жителям Энергодара и работникам Запорожской АЭС поступает много угроз со стороны Украины, на людей оказывается психологическое давление. 

Теги:
Россия
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