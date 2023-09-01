Росатом сообщил об увеличении экспорта в сфере атомной энергетики в дружественные страны

Гендиректор компании Алексей Лихачев оценивает рост в два-три раза

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Экспорт России в сфере атомной энергетики вырос в два-три раза в дружественные страны. Россия готова продолжать развитие сотрудничества с заинтересованными сторонами. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на открытом уроке в рамках просветительского марафона "Поделись своим знанием" на площадке образовательного центра "Сириус".

"Если проанализируем наш экспорт, то в странах Запада он чуть вырастает, но не порядково, а вот в страны, которые хотят с нами развивать свое сотрудничество, он растет кратно, в два-три раза - и там основной потенциал", - сказал Лихачев.

По словам гендиректора Росатома, Россия готова развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики с компаниями и государствами, в том числе западными и МАГАТЭ, которые к этому готовы. Однако упор будет сделан именно на дружественные страны.

"На сегодняшний день особенно страны Западной Европы не будут иметь большого развития энергетики, <…> поэтому, сохраняя сотрудничество с ними, мы видим потенциал основного развития в дружественных странах. Это страны Юго-восточной Азии, страны Ближнего Востока, страны Содружества Независимых Государств, латиноамериканские страны, африканские страны", - уточнил он.

Лихачев отметил, что основной потенциал в развитии международных отношений в настоящее время в экономической, индустриальной, промышленной и технологической отраслях.