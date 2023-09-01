Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде августа повысилась до 9,66%

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят "Сбербанк", ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде августа 2023 года повысилась по сравнению с предыдущей и составила 9,66%. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, во второй декаде августа ставка находилась на уровне 9,23%, в первой декаде августа - 8,15%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят "Сбербанк", ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.