В Запорожской области на 10 дней продлили запрет на продажу крепких алкогольных напитков

Он будет действовать до 12 сентября

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. В Запорожской области продлили на 10 дней запрет на розничную продажу крепких алкогольных напитков, который ввели в регионе в мае. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Запорожской области.

"Врио губернатора Запорожской области Балицкий Е. В. подписал указ о продлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области 12 сентября 2023 года. Исключение - розничная продажа пива, пивных напитков, сидра", - сообщили в министерстве.

"Это сделано прежде всего для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей Запорожской области. Мы понимаем, что большинство преступлений и правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Просим социально ответственный бизнес придерживаться нормативно-правовых актов администрации", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона по экономике Андрея Козенко.

Запрет на продажу крепкого алкоголя ввели указом врио губернатора Евгения Балицкого 5 мая на 100 дней, в начале августа его продлили до 2 сентября. Штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут составить до 300 тыс. рублей.

В октябре 2022 года реализация алкогольной продукции в Запорожской области была ограничена после введения военного положения, алкоголь в области можно приобрести только с 08:00 до 17:00, также полностью запрещена его продажа военнослужащим.