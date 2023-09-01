"Русснефть" в начале года значительно сократила инвестиции

Президент компании Евгений Толочек сообщил, что "Русснефть" отложила освоение Восточно-Каменного месторождения, строительство УПН в Ульяновском филиале, передвинула сроки многого из бизнес-плана

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Русснефть" в начале года значительно сократила программу инвестиций и приостановила несколько проектов из-за роста дисконта на нефть Urals и ограничений ОПЕК+, однако уже видит улучшение ситуации и начала восполнять потери. Об этом заявил президент компании Евгений Толочек в интервью корпоративному изданию "Время Русснефти".

"В январе стал катастрофически быстро расти дисконт между ценами на нефть марок Brent и Urals, то есть стала падать цена, по которой мы отпускаем продукцию потребителям. Кроме того, заработали более строгие ограничения сделки ОПЕК+ на объем добычи. Кризисные процессы в макроэкономике вынудили нас экстренно переделывать бизнес-план и переходить к модели, способной выдержать стресс. Нам пришлось значительно сократить программу инвестиций, приостановить перспективные проекты и перейти к режиму строжайшей экономии", - рассказал он.

Тем не менее, летом рынок стабилизировался, и компания начала наверстывать упущенное, отметил он. "Свет в конце тоннеля увидели в июне. В июле рынок стабилизировался - дисконт между ценами на Brent и Urals вернулся к приемлемым значениям. В августе благоприятная тенденция сохранилась. На ближайшие месяцы у нас оптимистичные прогнозы", - сообщил президент компании.

Толочек отметил, что "Русснефть" отложила освоение Восточно-Каменного месторождения, строительство УПН в Ульяновском филиале, передвинула сроки многого из бизнес-плана. "Наши антикризисные меры одобрили акционеры компании - их поддержка была очень важна для нас. Подчеркну: все поставленные раньше задачи будут решены в ближайшем будущем", - сказал он.

По его словам, в начале года компания, "экономя буквально на всем", продолжала вести высокоэффективное бурение и до конца года построит около 70 скважин с дополнительной добычей 520 тыс. тонн нефти, не снижала темпы геологоработ на переходящем фонде, которые дадут 280 тыс. тонн дополнительной добычи, работала над снижением темпов падения базовой добычи.

Толочек добавил, что кризисная отсрочка позволила компании лучше подготовиться к реализации некоторых проектов. "Очень быстро восполняем потери", - констатировал он.