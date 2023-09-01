Под Рязанью намерены построить комплекс для сборки электроинструментов

Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей

ТАСС, 1 сентября. Китайский инвестор в 2024 году начнет строительство на территории индустриального парка "Рязанский" производственно-складского комплекса для сборки электрического и пневматического инструмента, а также садовой техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Китайский производитель погрузчиков реализует проект по строительству завода в индустриальном парке "Рязанский". В настоящее время резидент готовит свой земельный участок - более 21,5 га - к началу строительства. На очереди - разработка котлована под устройство фундамента и другие земляные работы. Их планируется завершить до конца строительного сезона. В первом квартале будущего года инвестор приступит к строительству", - говорится в сообщении.

Вопросы реализации инвестпроекта обсуждались в ходе выездного совещания с участием гендиректора "Корпорации развития Рязанской области" Вячеслава Несина и генерального директора компании "Эйч Би Пром" У Сяньбао.

Как пояснили в пресс-службе, на территории индустриального парка "Рязанский" планируется создание производственно-сборочного цеха электрического и пневматического инструмента, садовой техники бытового и промышленного назначения. Кроме того, возведут складской комплекс. "Объем инвестиций составит около 5 млрд рублей. С запуском предприятия регион получит около 700 новых рабочих мест", - отметили в региональном правительстве.

Китайская компания "Эйч Би Пром" - один из крупнейших иностранных инвесторов Рязанской области. "Рассчитываем, что реализация этого проекта в индустриальном парке станет лучшей рекомендацией для других зарубежных партнеров", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Артема Никитина.