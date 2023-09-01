"Одноклассники" запустят в сентябре обновленную новостную ленту

Обновление станет самым крупным за последние пять лет, сообщили в соцсети

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" перезапустит до конца сентября 2023 года обновленную новостную ленту в приложениях для Android и iOS, а также в десктопной и мобильной версиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Одноклассники" полностью обновят ленту новостей, главный сервис социальной сети, которым пользуется почти 90% дневной аудитории. До конца сентября новая лента появится в приложениях на Android и iOS, в десктопной и мобильной версиях "Одноклассников". Обновление станет самым крупным за последние пять лет и позволит соцсети увеличить время, которое пользователи проводят в ОК", - рассказали в пресс-службе.

Согласно представленной информации, будут изменены алгоритмы и внешний вид ленты, а акцент будет сделан на потреблении контента пользователями, повышении качества и вовлеченности. В соцсети убеждены, что нововведение позволит увеличить охват и число подписчиков у блогеров и медиа на платформе. "Из новой ленты исчезнут лишние элементы, которые мешают взаимодействовать с контентом. Сам контент поднимется выше, а главный экран ОК станет более лаконичным", - добавили в пресс-службе.

Также "Одноклассники" объединят сервисы "Моменты" и "Увлечения" в единый блок над лентой. В новом блоке можно будет пролистать моменты друзей и блогеров, после чего перейти к контенту из раздела "Увлечения" и найти новые группы по своим интересам. Вместе с тем рядом с основной лентой появится вкладка "Рекомендации", при переходе на которую пользователь найдет интересные для себя публикации от новых авторов. "Алгоритмы ранжирования в Ленте соцсети также изменятся. Пользователь будет получать более "свежий" и набирающий популярность авторский контент, что даст дополнительные просмотры, подписчиков и вовлеченность блогерам и медиа, развивающимся в ОК, а пользователю позволят расширить свой кругозор и подписаться на новых интересных авторов", - заключили в пресс-службе.