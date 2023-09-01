В Подмосковье стартовал прием заявок на субсидии на покупку оборудования

В рамках программы промышленные компании региона могут компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на предоставление субсидий предприятиям в рамках компенсации затрат на приобретение оборудования стартовал в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В прошлом году поддержу по программе субсидирования покупки оборудования получили 155 компаний на общую сумму 451,9 млн рублей. В 2023 году мы продолжим поддерживать инициативы наших предпринимателей, направленные на развитие производства. Как всегда - ожидаем высокого уровня активности бизнеса в рамках участия в этой программе", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В министерстве уточнили, что в соответствии с условиями программы поддержки, промышленные компании региона, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, могут компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования. Максимальная сумма субсидии составляет 10 млн рублей.

Отмечается, что с помощью субсидии можно возместить затраты на покупку нового оборудования, дата изготовления которого не превышает пять лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и работать в Подмосковье, не иметь налоговой задолженности и осуществлять деятельность, по виду экономической деятельности относящуюся к "Обрабатывающим производствам". Заявку можно подать до 30 сентября.