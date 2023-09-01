1 сентября, 10:56

Российско-киргизский фонд выделил $0,5 млн на возведение нового корпуса школы в Киргизии

Школа сможет принять до 450 школьников

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Российско-киргизский фонд развития (РКФР) выделил $512 тыс. на строительство нового корпуса общеобразовательной школы в Киргизии. Об этом говорится в опубликованном РКФР сообщении.

"В городе Кызыл-Кия при поддержке РКФР построен новый корпус средней школы. Учреждение начало свою деятельность в 2019 году и вмещало 100 учеников. Благодаря проекту его вместимость возросла до 450 школьников. Новый корпус общей площадью 1 717 квадратных метров полностью оснащен необходимым оборудованием и мебелью", - сказано в сообщении.

"Средства фонда направлены на строительство трехэтажного здания, спортзала и благоустройство территории. Теперь мы набираем учеников с 0-го по 11-й класс, это школа полного дня с кружками и трехразовым питанием", - приводит слова директора школы Аиды Абдуллаевой РКФР.

Ранее планировалось, что в новом корпусе школы в Кызыл-Кие будут обучаться 280 детей. "Однако нами выделено дополнительное финансирование, что позволило еще значительнее увеличить ее вместимость. Теперь еще больше жителей Кызыл-Кии смогут отдать сюда своих детей, и проблема переполненности местных школ частично решится", - заявил председатель правления фонда Артем Новиков.

Он также подчеркнул, что РКФР оказывает максимальное содействие кабинету министров Киргизии в реализации "проектов социального развития в регионах". "Эта школа - наш седьмой проект в этой сфере. Надеемся, он даст юным кыргызстанцам импульс в получении качественных знаний и самореализации", - отметил Новиков. 

Теги:
КиргизияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация