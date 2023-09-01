Особая экономическая зона "Липецк" примет первый профильный международный форум

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что липецкие специалисты поделятся своим опытом с коллегами, а также изучат их практики

ЛИПЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Первый Международный форум особых экономических зон состоится на площадке ОЭЗ "Липецк" в конце сентября. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"На площадке ОЭЗ "Липецк" с 28 по 30 сентября пройдет первый Международный форум особых экономических зон - 2023, для нас большая радость быть первым регионом, который примет профильное мероприятие", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что местная особая экономическая зона неоднократно становилась лучшей в России, в том числе по итогам 2022 года. "На площадке в частности и в регионе в целом создан благоприятный инвестиционный климат, мы стараемся внедрять передовые технологии, снижаем административные барьеры, активно занимаемся цифровизацией важных для бизнеса процессов", - отметил Артамонов. Губернатор уверен, что липецкие специалисты поделятся своим опытом с коллегами и с большим интересом изучат их практики.

Как ожидается, в рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестпроектов. "Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон", - заметили в пресс-службе областного правительства.

Здесь подчеркнули, что отдельное внимание в рамках форума уделят обсуждению внедрения принципов устойчивого развития в деятельность инфраструктурных площадок. "Демонстрация возможностей российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов также составит важную часть программы мероприятия. Форум объединит представителей Армении, Беларуси, Ирана, Узбекистана, ОАЭ и Таджикистана для обмена опытом и создания перспективных партнерств ", - пояснили в пресс-службе.