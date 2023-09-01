В Казахстане ответили на претензии Польши по поводу поставок нефти в Европу

Польский портал BiznesAlert.pl ранее выступил с утверждением, что под видом казахстанской нефти в Европу может поставляться российское сырье

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Казахстанская нефть марки KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) схожа по характеристикам с нефтью марки URALS. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, комментируя претензии польской стороны касательно поставок казахстанской нефти в Германию.

Ранее польский портал BiznesAlert.pl выступил с утверждением, что под видом казахстанской нефти в Европу может поставляться российское сырье.

В ведомстве напомнили, что с июня 2022 года "Казмунайгаз" в отношении казахстанской нефти, проходящей транзитом через Россию, кроме системы Каспийского трубопроводного консорциума, и поставляемой на международные рынки, внедрил новую марку KEBCO, которой маркируется нефть именно казахстанского происхождения

Казахстанская нефть KEBCO поступает на рынки ЕС следующим образом: по трубопроводу Атырау - Самара и трубопроводной системе "Транснефти" в порт Усть-Луга на Балтийском море или порт Новороссийск на Черном море. Затем морским путем в ЕС.

"В результате нефть, выходящая из трубопровода, представляет собой смесь казахстанской и российской нефти. Казахстанская нефть сопровождается сертификатом происхождения и таможенной декларацией, оформленной в Республике Казахстан. Эти документы используются в качестве источника для подтверждения того, что на другом конце вывозится только то количество нефти, которое поступило в данный трубопровод в Казахстане. Качественные характеристики казахстанской нефти KEBCO, транспортируемой по транспортным системам России через порты Усть-Луга и Новороссийск, не изменились и схожи с техническими характеристиками марки нефти URALS. В этой системе "Транснефть" обеспечивает стабильность качества и химического состава транспортируемой нефти", - пояснили в министерстве.