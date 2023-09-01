1 сентября, 10:50,
обновлено 1 сентября, 11:00
Ситуация с криптовалютой в России

Минфин и ЦБ продолжают дискуссию по криптовалютам

Министерство выступает за регулирование этого сегмента, сообщил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минфин и ЦБ продолжают дискуссию по криптовалютам, Минфин выступает за регулирование этого сегмента, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Крипта. У нас до сих пор есть разные позиции. Это факт - крипта, она присутствует. Производится куча транзакций постоянно каждый день. Но не регулировать это, на наш взгляд, неправильно. Мы считаем, что законодательно нужно что-то запретить, расчеты и другие различные операции, но что-то нужно и легализовать. От этого мы все больше получим в развитии, в том числе этого рынка. Пока мы находимся в дискуссиях по этому поводу", - сказал Силуанов. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияСитуация с криптовалютой в России
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