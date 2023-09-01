Средняя цена нефти Urals в январе - августе снизилась в 1,45 раза

Ее стоимость составила $56,58 за баррель, сообщили в Минфине

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals в январе - августе снизилась в 1,45 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила $56,58 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе - августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, в январе - августе 2022 года - $82,13 за баррель", - сказано в сообщении.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals в августе 2023 года сложилась в размере $74 за баррель, что в 1,001 раза ниже, чем в августе 2022 года ($74,73 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в августе 2023 года составила $86,2.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена Urals в январе - июле составляла $53,94 за баррель.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).