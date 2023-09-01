Суд частично удовлетворил иск Tele2 к Ericsson о поставках оборудования

По информации сотового оператора, арбитражный суд Москвы взыскал с компании-поставщика "Сател ТВК" €490 тыс.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 добился частичного удовлетворения своих требований к шведскому телеком-гиганту Ericsson и российской компании "Сател ТВК" по делу о поставках оборудования, следует из материалов судебной картотеки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Tele2, арбитражный суд Москвы взыскал с "Сател ТВК" €490 тыс.

Решение арбитража в отношении Ericsson в Tele2 не пояснили. В начале года оператор пытался через суд арестовать средства Ericsson в РФ, эквивалентные €4,115 млн, являющиеся неустойкой. Тем не менее, позднее суд отказал Tele2 в наложении ареста на средства шведской телеком-компании.

Что касается "Сател ТВК", которая обеспечивала поставку оборудования шведской компании, то суд взыскал с нее пени и штрафы на сумму в €490 тыс., рассказали в Tele2. Непосредственно из судебной картотеки сейчас лишь следует, что 31 августа иск был удовлетворен частично.

"Нас не может не радовать тот факт, что суд встал на сторону Tele2, - прецедент показывает, что просрочка в исполнении обязательств по контракту приводит к штрафным санкциям в отношении компании-нарушителя", - сообщили ТАСС в российском операторе.

Суд зарегистрировал иск Tele2 к шведской телеком-компании Ericsson в ноябре прошлого года. Оператор инициировал разбирательство из-за отказа исполнять обязательства по поставкам оборудования, вторым ответчиком выступила российская "Сател ТВК". В материалах дела было сказано, что Tele2 обратился в суд с требованием обязать компании поставить оборудование по рамочному договору от 30 июля 2014 года.

Ранее Ericsson объявила, что будет сворачивать деятельность в РФ. В компании подчеркивали, что всем сотрудникам в России оказывается финансовая и социальная поддержка. Согласно данным отчета телекоммуникационного гиганта за второй квартал прошлого года, уход с российского рынка обошелся ему в 1,2 млрд крон ($130 млн на тот момент).