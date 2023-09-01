Цены бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже достигли рекордных уровней

По данным СПбМТСБ, показатель поднялся до 74,768 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов поставила очередной рекорд, увеличившись на 0,62%, до 74,768 тыс. рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 обновила максимум восьмой торговый день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

До рекорда выросла и цена на летнее дизельное топливо - она прибавила 1,32% и достигла 68,002 тыс. рубля за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 1,07%, до 64,633 тыс. рубля за тонну, также приблизившись к максимуму 24 июля в 64,879 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) поднялась на 0,17%, до 69,035 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 0,34%, до 33,91 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 0,17% - до 29,425 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,4%, - до 24,123 тыс. рубля за тонну.