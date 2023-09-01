Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановили для проведения ремонтных работ

Энергоблоки №4 и №7 продолжают работать в штатном режиме

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС) остановили энергоблок №6 для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба НВАЭС.

"Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион Росатома) отключен от сети по предварительной заявке для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

По данным НВАЭС, энергоблок №5 находится на планово-предупредительном ремонте, энергоблоки №4 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней запустили первый в мире энергоблок №6 нового поколения "3+", в 2019 году ввели в строй второй инновационный энергоблок №7. В сравнении с традиционными реакторами поколение "3+" обладает рядом преимуществ: электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% - с 1 тыс. до 1,2 тыс. МВт; срок службы основного оборудования увеличили в два раза - с 30 до 60 лет; за счет высокой автоматизации и внедрения новых технологических решений количество персонала уменьшено на 25-30%.