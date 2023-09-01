В Абхазии заявили, что осенью ей придется обращаться за перетоком электроэнергии из РФ

По словам президента республики Аслана Бжании, Абхазия в осенне-зимний период вновь столкнется с нехваткой электроэнергии

СУХУМ, 1 сентября. /ТАСС/. Абхазия в осенне-зимний период вновь столкнется с нехваткой электроэнергии и нужно будет обращаться к России за перетоком. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания после посещения Ингурской ГЭС, питающей республику.

Президент проинспектировал работу ИнгурГЭС и на месте ознакомился с деятельностью энергетического комплекса. Глава государства вначале посетил перепадную ГЭС-1, машинный зал и плотину перепадной ГЭС-1, а затем подземный машинный зал ИнгурГЭС и главный щит управления.

"Осенью мы столкнемся с тем, что воды [в плотине] не будет хватать [из-за высокого потребления] и поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток электроэнергии", - приводит слова Бжании его пресс-служба.

Глава государства отметил, что с подобными ситуациями сталкивались многие сопредельные государства, было время, когда и у них отключали электричество по 5, 7, 10 часов в сутки. "Есть современные экономические подходы, которые они уже реализовали и исправили ситуацию. Вот и нам нужно будет идти по такому пути, другого варианта просто нет", - сказал он.

Президент подчеркнул, что любые другие разговоры на эту тему носят исключительно популистский характер.

В последние годы в осенне-зимний период вода в плотине ИнгурГЭС спускается до критического уровня и образуется энергодефицит. В связи с этим с декабря по март осуществляется переток электроэнергии из России.