Moody's повысило прогноз экономического роста Индии до 6,7% в 2023-2024 финансовом году

Причиной стало увеличение ВВП страны в период с апреля по июнь, сообщила The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз экономического роста Индии в текущем 2023-2024 финансовом году (начался в апреле) с 5,5% до 6,7%. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Среди причин изменения прогноза в сторону повышения названо "резкое увеличение - до 7,8% - роста индийского ВВП в первом квартале (апрель - июнь) текущего финансового года, когда расширение услуг и капитальных затрат стимулировало рост реального ВВП Индии".

По данным Министерства статистики и реализации программ Индии, в апреле - июне рост ВВП страны составил 7,8% против 13,1% в тот же период 2022-2023 финансового года.

В свою очередь управляющий индийским Центробанком Шиканта Дас ранее заявлял, что рост реального ВВП страны в 2023-2024 финансовом году прогнозируется на уровне 6,5%.