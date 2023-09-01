Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

По словам главы ЦБ, снижение ключевой ставки возможно при стабильном снижении темпов роста цен

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала маловероятным понижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях. Такое мнение она высказала на брифинге в пятницу.

"Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Как отметила глава ЦБ, снижение ключевой ставки возможно при стабильном снижении темпов роста цен. "В недавнем повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы. Тогда можно было по мере исчерпания рисков финстабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала она.

Повышение ключевой ставки

ЦБ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Мы дали нейтральный сигнал на заседании совета [директоров Банка России] 15 августа. По сути он обозначает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения для того, чтобы обеспечить нашу цель по инфляции в 4% в 2024 году", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике регулятор будет смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. "Показывают ли они нарастания проинфляционных рисков или их смягчение. В качестве проинфляционных факторов мы видим сохранение достаточно высоких темпов кредитования и возможный бюджетный импульс, а также ослабление курса и отсутствие разворота в динамике инфляционных ожиданий. Будем смотреть на эти данные - в зависимости от этого принимать решения. Дальнейшего повышения ставки мы не исключаем", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что повышение ставки в августе пока не отобразилось на динамике кредитования. Ранее, в августе, на своем внеплановом заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ставку на 350 б.п., до 12,00%.

Стабилизация рубля

По ее словам, повышение ключевой ставки с некоторым временным лагом приведет к стабилизации рубля. "На наш взгляд, основное - это повышение привлекательности рублей. Поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно, но внесет свой вклад в стабилизацию валютного курса", - сказала она.

Набиуллина пояснила, что мера по возврату обязательной продаже валютной выручки может не дать того эффекта, которого ждут от нее, так как значительная часть экспортной выручки идет экспортерам в рублях. Тоже самое, по ее словам, касается репатриации валютной выручки. "Баланс спроса и предложения на валюту это не меняет", - отметила она.

В июле Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку - на 1 п.п., до 8,5% годовых, указав на усиление инфляционного давления. Затем в августе Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение резко повысить ключевую ставку на 3,5 п.п. до 12% с 8,5% годовых. Данное решение, как указывал регулятор, было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Банк России неоднократно подчеркивал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% к 2024 году.

В 2023 году регулятор будет принимать решения по ключевой ставке еще три раза: 15 сентября, 27 октября и 15 декабря.