1 сентября, 11:42,
обновлено 1 сентября, 12:29

В ЦБ заявили, что власти не ведут переговоры по обмену замороженных активов с иностранцами

Сергей Бобылев/ ТАСС
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Бобылев/ ТАСС

При этом регулятор и Минфин готовят механизм обмена замороженных активов с иностранцами, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ и Минфин готовят механизм обмена замороженных активов с иностранцами, но переговоры с иностранными регуляторами и инвесторами не ведутся, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы вместе с Минфином разрабатываем механизм, который создает условия для возможного такого обмена. Хочу подчеркнуть, что речь идет об активах лиц, в отношении которых нет санкций, тех ценных бумагах, которые заблокированы зарубежными депозитариями. Такой обмен может быть только добровольным. Мы не ведем никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранцами потенциальными покупателями", - заявила Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
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