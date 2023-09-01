Evraz назначил нового исполнительного директора

Им стал Владислав Зайцев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz назначила Владислава Зайцева исполнительным директором. Об этом говорится в сообщении компании.

Зайцев работает в Evraz с 2007 года.

Ранее на годовом собрании акционеры Evraz переизбрали в состав совета директоров независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу.

В июне Evraz объявил, что генеральный директор Алексей Иванов покидает свой пост, а управление будет осуществлять совет директоров.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.