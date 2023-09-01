ЦБ планирует продлить в сентябре ограничения на операции с валютой

По словам председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, приток наличной валюты в банки РФ превышает спрос на нее, что является следствием более привлекательной цены на наличные, чем весной 2022 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует продлить в сентябре ограничения на операции с наличной валютой, сообщила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду. Поэтому в том числе мы планируем продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября", - сказала она.

Между тем глава ЦБ отметила, что приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее, что является следствием более привлекательной цены на наличные, чем весной 2022 года. "Помните, у нас весной прошлого года наличная валюта стоила дороже, чем безналичная. Сейчас обратная ситуация - это связано с тем, что приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее. И поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии. Потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей", - пояснила глава регулятора добавив, что это может быть временным явлением.