1 сентября, 11:47

ЦБ не обсуждает переход институтов развития под надзор регулятора

ЦБ не обсуждает переход институтов развития под надзор регулятора - Набиуллина.

Новость дополняется 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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