Торговля с РФ составила более 1,5% внешнеторгового оборота ЕС по итогам второго квартала

При этом у ЕС сохраняется дефицит торгового баланса в отношениях с Россией

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Несмотря на тотальные санкции торговля Евросоюза с Россией составляет свыше 1,5% от всего внешнеторгового оборота Евросоюза по итогам второго квартала 2023 года, при этом у ЕС сохраняется дефицит торгового баланса в отношениях с РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные Евростатом статистические данные.

По его данным, как экспорт, так и импорт России "упали значительно" по сравнению с уровнем до СВО. "Сезонно скорректированные данные показывают, что российская доля в импорте ЕС из-за пределов сообщества сократилась с 9,6% в феврале 2022 года до 1,7% в июне 2023 года, в то время как ее доля в экспорте ЕС снизилась с 3,8% до 1,4%", - сообщает Евростат.

Агентство отмечает, что более всего сократились закупки российских энергоресурсов - доля газа сократилась с 38,5% от всего объема европейского экспорта газа во втором квартале 2021 года до 12,9% во втором квартале 2023 года, доля нефти - с 29,2% до 2,3% (ЕС ввел запрет на все морские поставки нефти из России в 2022 году), угля - с 45% до 0 (ЕС ввел полное эмбарго на закупку угля с августа 2022 года).

Евростат также отмечает, что несмотря на значительно большее сокращение экспорта ЕС по сравнению с импортом, дефицит торгового баланса остается на стороне ЕС, хоть и значительно снизился. Пик дефицита торгового баланса ЕС и России пришелся на март 2022 года, когда часть поставок в Россию была уже отрезана санкциями, а закупки в том числе энергоресурсов в полном объеме продолжались, что усугублялось взлетом цен на нефть и газ. Тогда дефицит составлял €18,5 млрд. Евростат отмечает, что с начала 2023 года дефицит торгового баланса составлял "менее €1 млрд в месяц", при этом самое низкое его значение было в марте на уровне €100 млн, самое высокое - в апреле €800 млн.